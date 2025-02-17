Россияне продвинулись в Донецкой области и оккупировали село Серебряное – DeepState

Российские войска оккупировали село Серебряное Донецкой области, а также продвинулись возле нескольких населенных пунктов региона.

Источник: аналитический проект DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Серебряное, а также продвинулся возле Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах".

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Детали: По информации проекта DeepState, россияне завладели небольшим селом Серебряное, которое находится в Покровском районе Донецкой области, и продвигаются дальше по автодороге Т0515. Также оккупанты имели успех в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области: Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах.

Справочно: Серебряное – село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области, в Украине. По одной из последних переписей населения в селе проживал 561 человек.

Расстояние до райцентра составляет около 30 км и проходит по автодороге Т0515. Земли Серебряного граничат с территорией села Андреевка Великоновоселковского района Донецкой области.

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Напомним: