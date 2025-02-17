Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Россияне продвинулись в Донецкой области и оккупировали село Серебряное – DeepState

Украинская правдаПонедельник, 17 февраля 2025, 11:16
Россияне продвинулись в Донецкой области и оккупировали село Серебряное – DeepState
Фото: DeepState map

Российские войска оккупировали село Серебряное Донецкой области, а также продвинулись возле нескольких населенных пунктов региона.

Источник: аналитический проект DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Серебряное, а также продвинулся возле Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах".

Реклама:

Детали: По информации проекта DeepState, россияне завладели небольшим селом Серебряное, которое находится в Покровском районе Донецкой области, и продвигаются дальше по автодороге Т0515. Также оккупанты имели успех в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области: Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах.

Справочно: Серебряное – село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области, в Украине. По одной из последних переписей населения в селе проживал 561 человек.

Расстояние до райцентра составляет около 30 км и проходит по автодороге Т0515. Земли Серебряного граничат с территорией села Андреевка Великоновоселковского района Донецкой области.

РЕКЛАМА:

Напомним: 

  • За октябрь 2024 года враг оккупировал около 490 километров квадратных украинских территорий и это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое продолжается с октября 2023 года.
  • В ночь на 11 января аналитики DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Курахово в Донецкой области.

российско-украинская войнаоккупацияДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Кремле заявили, что на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков
видеоПредседатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи
Энергетики отменили аварийные отключения в Украине
видеоВзрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: террористы взорвали курьера сервиса доставки
Арахамия ответил на упреки Порошенко о подготовке выборов: напомнил подписанный документ
Председатель Мюнхенской конференции охарактеризовал мероприятие как "европейский кошмар"
Все новости...
российско-украинская война
Эскалация ядерного террора: будет ли реакция мировых лидеров?
ВСУ уничтожили редкий российский ЗРК стоимостью $135 миллионов
Россияне штурмуют Покровск: почти треть всех боев на фронте за сутки произошла там – Генштаб
Последние новости
12:54
ВВП Украины в январе вырос на 1,5%: какие драйверы роста
12:46
Двойная порция дроновых санкций: СБУ и ССО взорвали НПЗ и станцию "Кропоткинская" в РФ – источник
12:40
Скандал с Libra: Президенту Аргентины грозит импичмент из-за сообщения о мемкоине в Х
12:21
Швеция готова стать частью миротворческих сил в Украине - подтверждение премьера
12:19
Когда отмечают Вербное воскресенье в 2025-м: история и традиции праздника
12:12
Meta готова привлечь Трампа к борьбе с цифровыми правилами ЕС
12:09
В школах Львовщины ввели карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРЗ
12:03
В Кремле заявили, что на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков
12:00
"Конклав", "Бруталист" и короткий метр об Украине: кто получил "британский Оскар" BAFTA 2025
11:47
Спецпосланник Трампа прибудет в Польшу на встречу с Дудой во вторник
Все новости...
Реклама:
Реклама: