Россияне продвинулись в Донецкой области и оккупировали село Серебряное – DeepState
Российские войска оккупировали село Серебряное Донецкой области, а также продвинулись возле нескольких населенных пунктов региона.
Источник: аналитический проект DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Серебряное, а также продвинулся возле Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах".
Детали: По информации проекта DeepState, россияне завладели небольшим селом Серебряное, которое находится в Покровском районе Донецкой области, и продвигаются дальше по автодороге Т0515. Также оккупанты имели успех в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области: Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах.
Справочно: Серебряное – село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области, в Украине. По одной из последних переписей населения в селе проживал 561 человек.
Расстояние до райцентра составляет около 30 км и проходит по автодороге Т0515. Земли Серебряного граничат с территорией села Андреевка Великоновоселковского района Донецкой области.
Напомним:
- За октябрь 2024 года враг оккупировал около 490 километров квадратных украинских территорий и это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое продолжается с октября 2023 года.
- В ночь на 11 января аналитики DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Курахово в Донецкой области.