Порошенко про бажання знову стати президентом: Мене не так зрозуміли
П’ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко стверджує, що його відповідь на запитання Al Jazeera про наявність президентських амбіцій не так зрозуміли.
Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Можливо, я якось не так сформулював свою відповідь, але вона була абсолютно чітка: так, я збираюся балотуватися – балотуватися на посаду депутата Європейського парламенту від України. Умовою для цього є те, що Україна стане членом ЄС. Це був, хочете – тролінг, хочете – жарт, але це була відповідь, яку я підтверджую і зараз".
Деталі: Порошенко називає посаду президента "кризою кар’єрного росту" та додає, що "був уже всім і вище точно не буде". Тож, за його словами, він не має "прагнення за будь-яку ціну догризтися до будь-якої посади".
Що передувало:
- 2 квітня 2024 року в інтерв’ю каналу Al Jazeera Порошенка запитали, чи досі він має президентські амбіції, на що той відповів: "Якщо ви мене запитаєте, чи братиму я участь у наступних виборах, то так. Але спершу для цих виборів нам потрібна перемога. І, по-друге, я абсолютно переконаний, що я буду брати участь у виборах до Європейського парламенту".