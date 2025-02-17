Порошенко про бажання знову стати президентом: Мене не так зрозуміли

П’ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко стверджує, що його відповідь на запитання Al Jazeera про наявність президентських амбіцій не так зрозуміли.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Можливо, я якось не так сформулював свою відповідь, але вона була абсолютно чітка: так, я збираюся балотуватися – балотуватися на посаду депутата Європейського парламенту від України. Умовою для цього є те, що Україна стане членом ЄС. Це був, хочете – тролінг, хочете – жарт, але це була відповідь, яку я підтверджую і зараз".

Реклама:

Деталі: Порошенко називає посаду президента "кризою кар’єрного росту" та додає, що "був уже всім і вище точно не буде". Тож, за його словами, він не має "прагнення за будь-яку ціну догризтися до будь-якої посади".

Що передувало:

РЕКЛАМА: