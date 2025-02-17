Порошенко о желании снова стать президентом: Меня не так поняли

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко утверждает, что его ответ на вопрос Al Jazeera о наличии президентских амбиций не так поняли.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Возможно, я как-то не так сформулировал свой ответ, но он был абсолютно четкий: да, я собираюсь баллотироваться – баллотироваться на должность депутата Европейского парламента от Украины. Условием для этого является то, что Украина станет членом ЕС. Это был, хотите – троллинг, хотите – шутка, но это был ответ, который я подтверждаю и сейчас".

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Детали: Порошенко называет должность президента "кризисом карьерного роста" и добавляет, что "был уже всем и выше точно не будет". Поэтому, по его словам, он не имеет "стремления любой ценой догрызться до любой должности".

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