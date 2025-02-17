Порошенко о желании снова стать президентом: Меня не так поняли
Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко утверждает, что его ответ на вопрос Al Jazeera о наличии президентских амбиций не так поняли.
Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Возможно, я как-то не так сформулировал свой ответ, но он был абсолютно четкий: да, я собираюсь баллотироваться – баллотироваться на должность депутата Европейского парламента от Украины. Условием для этого является то, что Украина станет членом ЕС. Это был, хотите – троллинг, хотите – шутка, но это был ответ, который я подтверждаю и сейчас".
Детали: Порошенко называет должность президента "кризисом карьерного роста" и добавляет, что "был уже всем и выше точно не будет". Поэтому, по его словам, он не имеет "стремления любой ценой догрызться до любой должности".
Что предшествовало:
- 2 апреля 2024 года в интервью каналу Al Jazeera Порошенко спросили, имеет ли он до сих пор президентские амбиции, на что тот ответил: "Если вы меня спросите, буду ли я участвовать в следующих выборах, то да. Но сначала для этих выборов нам нужна победа. И, во-вторых, я абсолютно убежден, что я буду участвовать в выборах в Европейский парламент".