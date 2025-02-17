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Війна 2025

Зеленський: Келлог приїде 20 лютого та поїде зі мною на фронт

Українська правдаПонеділок, 17 лютого 2025, 14:15
Зеленський: Келлог приїде 20 лютого та поїде зі мною на фронт
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до Києва приїде спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Джерело: "Interfax-Україна" з посиланням на відеоспілкування Зеленського з журналістами

"Українська правда" змушена цитувати президента з інших медіаресурсів, оскільки її не допускають на зустрічі з журналістами в Офіс президента. Детальніше про ситуацію можна прочитати тут і отут.

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Пряма мова Зеленського: "Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить".

Деталі: Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Келлог особисто відвідав фронт і поспілкувався з українськими військовими.

Глава держави зазначив, що разом із Келлогом вирушить до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також до командувачів кількох бригад. Крім того, він припустив, що представник Трампа може провести зустрічі з українськими розвідниками та представниками Міністерства оборони.

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Зеленський наголосив, що важливо донести до США реальну ситуацію в Україні та значення безпекових гарантій.

"Я думаю, що після його повернення в США ми вже розумітимемо, коли відбудеться моя зустріч із президентом Трампом", – підкреслив він.

Нагадаємо: 

  • Президент США Дональд Трамп 16 лютого заявив, що вірить, що може зустрітися "дуже скоро" з правителем Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні.
  • Також Трамп запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

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Зеленськийросійсько-українська війнаСША
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