Зеленский: Келлог приедет 20 февраля и поедет со мной на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20 февраля в Киев приедет спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Источник: "Interfax-Украина" со ссылкой на видеообщение Зеленского с журналистами

Прямая речь Зеленского: "Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет".

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Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Келлог лично посетил фронт и пообщался с украинскими военными.

Глава государства отметил, что вместе с Келлогом отправится к главнокомандующему ВСУ Александру Сирскому, а также к командующим несколькими бригадами. Кроме того, он предположил, что представитель Трампа может провести встречи с украинскими разведчиками и представителями Министерства обороны.

Зеленский отметил, что важно донести до США реальную ситуацию в Украине и значение гарантий безопасности.

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"Я думаю, что после его возвращения в США мы уже будем понимать, когда состоится моя встреча с президентом Трампом", – подчеркнул он.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп 16 февраля заявил, что верит, что может встретиться "очень скоро" с правителем России Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Также Трамп заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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