МВС попередило про фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС: є осередки тління
Міністерство внутрішніх справ попередило, що в мережі поширюється дезінформація про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції та нібито викид радіації, що станеться вже найближчим часом.
Джерело: пресслужба МВС
Дослівно: "Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки.
Наразі ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів із тепловізорами".
Деталі: Правоохоронці наголошують, що Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає.
Громадян закликають не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження суттєві, зазначив глава держави.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.