МВС попередило про фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС: є осередки тління

Міністерство внутрішніх справ попередило, що в мережі поширюється дезінформація про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції та нібито викид радіації, що станеться вже найближчим часом.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки.

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Наразі ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів із тепловізорами".

Деталі: Правоохоронці наголошують, що Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає.

Громадян закликають не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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