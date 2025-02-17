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МВС попередило про фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС: є осередки тління

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 лютого 2025, 16:37
МВС попередило про фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС: є осередки тління
ілюстрація МВС

Міністерство внутрішніх справ попередило, що в мережі поширюється дезінформація про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції та нібито викид радіації, що станеться вже найближчим часом.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки.

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Наразі ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів із тепловізорами".  

Деталі: Правоохоронці наголошують, що Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає.

Громадян закликають не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження суттєві, зазначив глава держави.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

ЧАЕСМВС
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