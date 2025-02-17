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Война 2025

МВД предупредило о фейке про пожар и выброс радиации на ЧАЭС: есть очаги тления

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 16:37
МВД предупредило о фейке про пожар и выброс радиации на ЧАЭС: есть очаги тления
иллюстрация МВД

Министерство внутренних дел предупредило, что в сети распространяется дезинформация об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции и якобы выбросе радиации, который произойдет уже в ближайшее время.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. На территории ЧАЭС продолжается операция по ликвидации последствий российской дроновой атаки.

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Сейчас ГСЧС фиксирует только 3 очага тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами".

Детали: Правоохранители отмечают, что Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и сейчас он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет.

Граждан призывают не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам информации.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения существенные, отметил глава государства.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

ЧАЭСМВД
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