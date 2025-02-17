МВД предупредило о фейке про пожар и выброс радиации на ЧАЭС: есть очаги тления

Министерство внутренних дел предупредило, что в сети распространяется дезинформация об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции и якобы выбросе радиации, который произойдет уже в ближайшее время.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. На территории ЧАЭС продолжается операция по ликвидации последствий российской дроновой атаки.

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Сейчас ГСЧС фиксирует только 3 очага тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами".

Детали: Правоохранители отмечают, что Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и сейчас он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет.

Граждан призывают не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам информации.

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