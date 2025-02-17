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Війна 2025

Омбудсман звернувся до ООН і ЧХ з приводу можливого розстрілу українських військовополонених

Євген КізіловПонеділок, 17 лютого 2025, 17:38
Омбудсман звернувся до ООН і ЧХ з приводу можливого розстрілу українських військовополонених
фото: фейсбук-сторінка Дмитра Лубінця

Український омбудсман Дмитро Лубінець закликає Організацію Об'єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста відреагувати на відео чергового розстрілу українських військовополонених російськими окупантами.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: За його словами, у соцмережах шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами.

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Пряма мова: "Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії".

Більше деталей: Лубінець зауважує, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

Пряма мова: "Як Омбудсман України негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі".

омбудсменвійнаполонені
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