Омбудсман обратился к ООН и КК по поводу возможного расстрела украинских военнопленных

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец призывает Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста отреагировать на видео очередного расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: По его словам, в соцсетях распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами.

Реклама:

Прямая речь: "Очередное циничное преступление. Российские милитарные каналы публикуют видео вероятной казни украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России".

Больше деталей: Лубинец обратил внимание, что такие действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Прямая речь: "Как Омбудсман Украины немедленно направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ почувствовала последствия таких действий и не совершала их в дальнейшем".