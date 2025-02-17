Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Омбудсман обратился к ООН и КК по поводу возможного расстрела украинских военнопленных

Евгений КизиловПонедельник, 17 февраля 2025, 17:38
Омбудсман обратился к ООН и КК по поводу возможного расстрела украинских военнопленных
фото: фейсбук-страница Дмитрия Лубинца

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец призывает Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста отреагировать на видео очередного расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: По его словам, в соцсетях распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами.

Реклама:

Прямая речь: "Очередное циничное преступление. Российские милитарные каналы публикуют видео вероятной казни украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России".

Больше деталей: Лубинец обратил внимание, что такие действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Прямая речь: "Как Омбудсман Украины немедленно направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ почувствовала последствия таких действий и не совершала их в дальнейшем".

омбудсменвойнапленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Во вторник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
Переселенці почали отримувати компенсації за знищене житло і купувати квартири
WP: Европа потенциально может направить в Украину до 30 тысяч военных
В школе Киева показали сценку с избиением военного ТЦК: случай расследует специальная комиссия
Зеленский: Украина не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их
видеоПорошенко о желании снова стать президентом: Меня не так поняли
Все новости...
омбудсмен
Из оккупации удалось вернуть 8 украинских детей
Омбудсмен рассказал, скольких людей вернули из оккупации в Украину с начала 2025 года
Военный омбудсмен рассказала о первых днях работы
Последние новости
19:15
Во вторник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
19:15
Прибыль Ubisoft в 2024 году упала более чем на 30% по сравнению с 2023 годом
19:13
Россияне атаковали приграничье Сумщины, ранили мужчину
18:57
Ракеты к IRIS-T, снаряды и гаубицы: Германия передала Украине новую помощь
18:56
Главный фондовый индекс Аргентины падает после криптовалютного скандала президента
18:55
Переселенці почали отримувати компенсації за знищене житло і купувати квартири
18:50
Кремация вместо гроба: в РФ растет спрос на дешевые похороны
18:42
Украина поднялась в мировом рейтинге скорости интернета
18:30
Казахстан будет поставлять нефть в Венгрию через Украину
18:13
Охлаждение экономики РФ: министр признал усугубление проблем
Все новости...
Реклама:
Реклама: