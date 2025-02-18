Макрон: Без гарантій безпеки для України нові угоди можуть повторити долю Мінських

Після екстренного саміту лідерів Європи президент Франції Емманюель Макрон заявив, що досягнення миру в Україні можливе лише за умови припинення російської агресії та надання сильних і надійних гарантій безпеки для України. Він наголосив, що без таких гарантій існує ризик повторення сценарію Мінських домовленостей, які не принесли довгострокового миру.

Джерело: Макрон у соцмережі X

Деталі: Після проведення екстренного саміту з лідерами країн ЄС президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

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Французький лідер зазначив, що для досягнення стабільного миру необхідно не лише припинення вогню, але й створення надійних механізмів гарантій безпеки для України.

Макрон наголосив, що без таких гарантій будь-яка угода про припинення вогню може виявитися такою ж неефективною, як і Мінські домовленості, які не змогли запобігти ескалації конфлікту.

Пряма мова: "Ми будемо працювати над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент.

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Ми переконані, що європейці повинні краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону – як сьогодні, так і в майбутньому".

Деталі: Крім того, президент Франції підкреслив необхідність посилення європейської оборони та прискорення реалізації стратегії суверенітету та безпеки ЄС, визначеної на Версальському саміті у 2022 році. Він заявив, що Єврокомісія продовжить роботу над підтримкою України та інвестуванням у європейську оборону.

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