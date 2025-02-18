Макрон: Без гарантій безпеки для України нові угоди можуть повторити долю Мінських
Після екстренного саміту лідерів Європи президент Франції Емманюель Макрон заявив, що досягнення миру в Україні можливе лише за умови припинення російської агресії та надання сильних і надійних гарантій безпеки для України. Він наголосив, що без таких гарантій існує ризик повторення сценарію Мінських домовленостей, які не принесли довгострокового миру.
Джерело: Макрон у соцмережі X
Деталі: Після проведення екстренного саміту з лідерами країн ЄС президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.
Французький лідер зазначив, що для досягнення стабільного миру необхідно не лише припинення вогню, але й створення надійних механізмів гарантій безпеки для України.
Макрон наголосив, що без таких гарантій будь-яка угода про припинення вогню може виявитися такою ж неефективною, як і Мінські домовленості, які не змогли запобігти ескалації конфлікту.
Пряма мова: "Ми будемо працювати над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент.
Ми переконані, що європейці повинні краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону – як сьогодні, так і в майбутньому".
Деталі: Крім того, президент Франції підкреслив необхідність посилення європейської оборони та прискорення реалізації стратегії суверенітету та безпеки ЄС, визначеної на Версальському саміті у 2022 році. Він заявив, що Єврокомісія продовжить роботу над підтримкою України та інвестуванням у європейську оборону.
Передісторія:
- Макрон ініціював екстрений саміт після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
- Раніше саміт, який скликає Макрон, анонсував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.
- Французький міністр у справах заморських територій Манюель Вальс заявив, що переломний момент у відносинах із США змушує Європу захищати Україну і збільшувати свої витрати на оборону більше, ніж будь-коли раніше.