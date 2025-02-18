Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Макрон: Без гарантій безпеки для України нові угоди можуть повторити долю Мінських

Іван Д'яконовВівторок, 18 лютого 2025, 02:21
Макрон: Без гарантій безпеки для України нові угоди можуть повторити долю Мінських
Еммануель Макрон. Фото: Getty Images

Після екстренного саміту лідерів Європи президент Франції Емманюель Макрон заявив, що досягнення миру в Україні можливе лише за умови припинення російської агресії та надання сильних і надійних гарантій безпеки для України. Він наголосив, що без таких гарантій існує ризик повторення сценарію Мінських домовленостей, які не принесли довгострокового миру.

Джерело: Макрон у соцмережі X

Деталі: Після проведення екстренного саміту з лідерами країн ЄС президент Франції Емманюель Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. 

Реклама:

Французький лідер зазначив, що для досягнення стабільного миру необхідно не лише припинення вогню, але й створення надійних механізмів гарантій безпеки для України.

Макрон наголосив, що без таких гарантій будь-яка угода про припинення вогню може виявитися такою ж неефективною, як і Мінські домовленості, які не змогли запобігти ескалації конфлікту.

Пряма мова: "Ми будемо працювати над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент.

РЕКЛАМА:

Ми переконані, що європейці повинні краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону – як сьогодні, так і в майбутньому".

Деталі: Крім того, президент Франції підкреслив необхідність посилення європейської оборони та прискорення реалізації стратегії суверенітету та безпеки ЄС, визначеної на Версальському саміті у 2022 році. Він заявив, що Єврокомісія продовжить роботу над підтримкою України та інвестуванням у європейську оборону.

Передісторія:

  • Макрон ініціював екстрений саміт після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
  • Раніше саміт, який скликає Макрон, анонсував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.
  • Французький міністр у справах заморських територій Манюель Вальс заявив, що переломний момент у відносинах із США змушує Європу захищати Україну і збільшувати свої витрати на оборону більше, ніж будь-коли раніше.

МакронФранціяросійсько-українська війнапереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоУ Києві пролунали вибухи: впали уламки безпілотника на територію підприємства
В Італії пролунав вибух на судні, що в обхід санкцій возило нафту з Росії в ЄС
Келлог розкрив деталі поїздки в Україну
У вівторок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Переселенці почали отримувати компенсації за знищене житло і купувати квартири
ВІДЕОУ школі Києва показали сценку з побиттям військового ТЦК: випадок розслідує спеціальна комісія
Усі новини...
Макрон
Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа – Сікорський
Макрон: Лише українці можуть вести дискусії про міцний і тривалий мир, ми допоможемо
Зеленський і Макрон обговорили гарантії безпеки та спільну стратегію для наближення миру
Останні новини
04:39
Росія вимагає від України нових територіальних поступок – ISW
03:40
У парламенті Великої Британії хочуть голосування за відправлення військ в Україну
03:03
Туск: Європейські лідери підтвердили зміну правил для збільшення оборонних витрат
02:21
Макрон: Без гарантій безпеки для України нові угоди можуть повторити долю Мінських
01:44
В Канаді під час посадки перекинувся літак: 15 постраждалих, троє у важкому стані
00:57
Зеленський та Макрон мали розмову після екстреного саміту лідерів Європи
00:15
Генштаб: На фронті відбулось 122 бойових зіткнення, із них 35 – на Покровському напрямку
23:56
оновленоУ Києві пролунали вибухи: впали уламки безпілотника на територію підприємства
23:53
Премʼєрка Данії: Росія – реальна загроза безпеки Європи, треба переозброюватись
23:30
Директорка столичної школи прокоментувала учнівську сценку із побиттям військового ТЦК
Усі новини...
Реклама:
Реклама: