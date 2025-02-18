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Война 2025

Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

Иван ДьяконовВторник, 18 февраля 2025, 02:21
Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских
Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images

После экстренного саммита лидеров Европы президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что достижение мира в Украине возможно только при условии прекращения российской агрессии и предоставления сильных и надежных гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что без таких гарантий существует риск повторения сценария Минских договоренностей, которые не принесли долгосрочного мира.

Источник: Макрон в соцсети X

Детали: После проведения экстренного саммита с лидерами стран ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. 

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Французский лидер отметил, что для достижения стабильного мира необходимо не только прекращение огня, но и создание надежных механизмов гарантий безопасности для Украины.

Макрон отметил, что без таких гарантий любое соглашение о прекращении огня может оказаться таким же неэффективным, как и Минские договоренности, которые не смогли предотвратить эскалацию конфликта.

Прямая речь: "Мы будем работать над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключевой момент.

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Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и вместе инвестировать в свою безопасность и оборону – как сегодня, так и в будущем".

Детали: Кроме того, президент Франции подчеркнул необходимость усиления европейской обороны и ускорения реализации стратегии суверенитета и безопасности ЕС, определенной на Версальском саммите в 2022 году. Он заявил, что Еврокомиссия продолжит работу над поддержкой Украины и инвестированием в европейскую оборону.

Предыстория:

  • Макрон инициировал экстренный саммит после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог удивил Европу, заявив, что она не будет иметь места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.
  • Ранее саммит, который созывает Макрон, анонсировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он выразил ожидание, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.
  • Французский министр по делам заморских территорий Манюэль Вальс заявил, что переломный момент в отношениях с США заставляет Европу защищать Украину и увеличивать свои расходы на оборону больше, чем когда-либо прежде.

МакронФранцияроссийско-украинская войнапереговоры
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