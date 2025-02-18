У Саудівській Аравії почалися переговори США та Росії
У Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, під час них сторони обговорять економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".
Джерело: "РИА Новости", ТАСС
Дослівно "РИА Новости": "Зустріч, як очікується, буде присвячена насамперед відновленню російсько-американських відносин. Крім того, під час переговорів буде порушено і питання українського врегулювання".
Деталі: ТАСС додає, що однією з ключових тем переговорів є "возз'єднання в низці економічних сфер".
У переговорах беруть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки США Майк Волц, посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, а також глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд і радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Мосаад бін Мухаммед Аль-Айбан.
Російську сторону представляють глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо 17 лютого вже прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.
- За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться 18 лютого.
- Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.
Передісторія:
- Раніше Bloomberg повідомляв, що лідер Росії Володимир Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.
- 17 лютого російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова повідомили, що від Росії на зустріч із представниками США в Саудівській Аравії полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.
- Член російської делегації Кирило Дмитрієв заявив, що уже мав зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії.