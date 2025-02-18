У Саудівській Аравії почалися переговори США та Росії

У Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, під час них сторони обговорять економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".

Джерело: "РИА Новости", ТАСС

Дослівно "РИА Новости": "Зустріч, як очікується, буде присвячена насамперед відновленню російсько-американських відносин. Крім того, під час переговорів буде порушено і питання українського врегулювання".

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Деталі: ТАСС додає, що однією з ключових тем переговорів є "возз'єднання в низці економічних сфер".

У переговорах беруть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки США Майк Волц, посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, а також глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд і радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Мосаад бін Мухаммед Аль-Айбан.

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Російську сторону представляють глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.

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