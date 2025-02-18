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Війна 2025

У Саудівській Аравії почалися переговори США та Росії

Анастасія ПроцВівторок, 18 лютого 2025, 09:52
У Саудівській Аравії почалися переговори США та Росії
фото: Getty Images

У Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, під час них сторони обговорять економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".

Джерело: "РИА Новости", ТАСС

Дослівно "РИА Новости": "Зустріч, як очікується, буде присвячена насамперед відновленню російсько-американських відносин. Крім того, під час переговорів буде порушено і питання українського врегулювання".

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Деталі: ТАСС додає, що однією з ключових тем переговорів є "возз'єднання в низці економічних сфер".

У переговорах беруть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки США Майк Волц, посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, а також глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд і радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Мосаад бін Мухаммед Аль-Айбан.

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Російську сторону представляють глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.

Нагадаємо:

Передісторія:

  • Раніше Bloomberg повідомляв, що лідер Росії Володимир Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.
  • 17 лютого російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова повідомили, що від Росії на зустріч із представниками США в Саудівській Аравії полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.
  • Член російської делегації Кирило Дмитрієв заявив, що уже мав зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії.

РосіяСША
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