В Саудовской Аравии начались переговоры США и России
В Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России. Как пишут российские пропагандистские СМИ, во время них стороны обсудят экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".
Источник: "РИА Новости", ТАСС
Дословно "РИА Новости": "Встреча, как ожидается, будет посвящена прежде всего восстановлению российско-американских отношений. Кроме того, в ходе переговоров будет затронут и вопрос украинского урегулирования".
Детали: ТАСС добавляет, что одной из ключевых тем переговоров является "воссоединение в ряде экономических сфер".
В переговорах участвуют госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности США Майк Волц, посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосаад бин Мухаммед Аль-Айбан.
Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио 17 февраля уже прибыл в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию войны в Украине.
- По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится 18 февраля.
- Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, ивыразил обеспокоенность тем, что план встречи был разработан вне контроля Киева.
Предыстория:
- Ранее Bloomberg сообщал, что лидер России Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетиями опыта ведения переговоров на высоком уровне для взаимодействия с представителями президента США, который добивается заключения соглашения о прекращении войны России в Украине.
- 17 февраля российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщили, что от России на встречу с представителями США в Саудовской Аравии полетят глава МИД Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.
- Член российской делегации Кирилл Дмитриев заявил, что уже имел встречи с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии.