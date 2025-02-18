В Саудовской Аравии начались переговоры США и России

В Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России. Как пишут российские пропагандистские СМИ, во время них стороны обсудят экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".

Источник: "РИА Новости", ТАСС

Дословно "РИА Новости": "Встреча, как ожидается, будет посвящена прежде всего восстановлению российско-американских отношений. Кроме того, в ходе переговоров будет затронут и вопрос украинского урегулирования".

Реклама:

Детали: ТАСС добавляет, что одной из ключевых тем переговоров является "воссоединение в ряде экономических сфер".

В переговорах участвуют госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности США Майк Волц, посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосаад бин Мухаммед Аль-Айбан.

РЕКЛАМА:

Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Напомним:

Предыстория: