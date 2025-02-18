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Война 2025

В Саудовской Аравии начались переговоры США и России

Анастасия ПроцВторник, 18 февраля 2025, 09:52
В Саудовской Аравии начались переговоры США и России
фото: Getty Images

В Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России. Как пишут российские пропагандистские СМИ, во время них стороны обсудят экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".

Источник: "РИА Новости", ТАСС

Дословно "РИА Новости": "Встреча, как ожидается, будет посвящена прежде всего восстановлению российско-американских отношений. Кроме того, в ходе переговоров будет затронут и вопрос украинского урегулирования".

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Детали: ТАСС добавляет, что одной из ключевых тем переговоров является "воссоединение в ряде экономических сфер".

В переговорах участвуют госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности США Майк Волц, посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосаад бин Мухаммед Аль-Айбан.

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Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Напомним:

Предыстория: 

  • Ранее  Bloomberg сообщал, что лидер России Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетиями опыта ведения переговоров на высоком уровне для взаимодействия с представителями президента США, который добивается заключения соглашения о прекращении войны России в Украине.
  • 17 февраля российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщили, что от России на встречу с представителями США в Саудовской Аравии полетят глава МИД Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.
  • Член российской делегации Кирилл Дмитриев заявил, что уже имел встречи с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии.

РосcияСША
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