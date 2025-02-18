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Війна 2025

Прем’єрка Данії натякнула на можливу участь країни у контингенті союзників в Україні

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 18 лютого 2025, 11:02
Прем’єрка Данії натякнула на можливу участь країни у контингенті союзників в Україні
Метте Фредеріксен. Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен натякнула, що її країна розглядає можливість долучитися до контингенту союзників, який може діяти в Україні в рамках гарантій безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Деталі: Фредеріксен сказала, що "відкрита до обговорення багатьох речей", у тому числі потенційного контингенту.

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"Але також хочу наголосити, що є дуже багато аспектів, які потрібно прояснити, перш ніж ми дійдемо до цієї ситуації. Тому що йдеться про безпеку наших чоловіків і жінок", – зазначила вона. 

Раніше The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція. 

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Британія та Швеція. 

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Британські законодавці від основних партій хочуть винести на голосування пропозицію премʼєр-міністра Кіра Стармера про участь британських військ у контингенті в Україні.

ДаніяУкраїнавійнаРосія
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