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Война 2025

Премьер Дании намекнула на возможное участие страны в контингенте союзников в Украине

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 18 февраля 2025, 11:02
Премьер Дании намекнула на возможное участие страны в контингенте союзников в Украине
Метте Фредериксен. Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер Дании Метте Фредериксен намекнула, что ее страна рассматривает возможность присоединиться к контингенту союзников, который может действовать в Украине в рамках гарантий безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Детали: Фредериксен сказала, что "открыта к обсуждению многих вещей", в том числе потенциального контингента.

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"Но также хочу подчеркнуть, что есть очень много аспектов, которые нужно прояснить, прежде чем мы дойдем до этой ситуации. Потому что речь идет о безопасности наших людей", – отметила она.

Ранее The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

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Британские законодатели от основных партий хотят вынести на голосование предложение премьер-министра Кира Стармера об участии британских войск в контингенте в Украине.

ДанияУкраинавойнаРосcия
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