Окупанти поцілили КАБом по центру Золочева, зруйнували приміщення соцзахисту

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Золочеву, що на Харківщині: пошкодили адміністративні та житлові будівлі, зруйнували приміщення соціального захисту населення.

Джерело: ДСНС, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 18 лютого близько 4:50 збройні сили РФ завдали авіаудар по селищу Золочів. КАБ влучив по центру населеного пункту".

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Деталі: Як заявили рятувальники, внаслідок вибуху зруйновано приміщення соціального захисту населення. Пошкоджено будівлі, розташовані поруч, зокрема будинок культури, двоповерховий житловий будинок та об’єкти торгівлі.

Фото з Facebook Харківської обласної прокуратури

Керована авіабомба влучила в центр населеного пункту. У прокуратурі зазначили, що жертв після атаки немає.

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