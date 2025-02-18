Окупанти поцілили КАБом по центру Золочева, зруйнували приміщення соцзахисту
Вівторок, 18 лютого 2025, 13:26
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Золочеву, що на Харківщині: пошкодили адміністративні та житлові будівлі, зруйнували приміщення соціального захисту населення.
Джерело: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 18 лютого близько 4:50 збройні сили РФ завдали авіаудар по селищу Золочів. КАБ влучив по центру населеного пункту".
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Деталі: Як заявили рятувальники, внаслідок вибуху зруйновано приміщення соціального захисту населення. Пошкоджено будівлі, розташовані поруч, зокрема будинок культури, двоповерховий житловий будинок та об’єкти торгівлі.
Керована авіабомба влучила в центр населеного пункту. У прокуратурі зазначили, що жертв після атаки немає.
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Нагадаємо:
- Російська армія ввечері 6 січня завдала авіаударів по селу Золочів у Харківській області: постраждала мирна мешканка.
- 19 січня, Росія скинула на селище три керовані авіабомби.
- Пізніше, 11 лютого війська РФ завдали удару керованою авіаційною бомбою по селищі Золочів на Харківщині та влучили у приватний будинок, поранивши сімох людей, серед яких 12-річний хлопчик.