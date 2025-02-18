Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Окупанти поцілили КАБом по центру Золочева, зруйнували приміщення соцзахисту

Українська правдаВівторок, 18 лютого 2025, 13:26
Окупанти поцілили КАБом по центру Золочева, зруйнували приміщення соцзахисту
Фото з Facebook Харківської обласної прокуратури

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Золочеву, що на Харківщині: пошкодили адміністративні та житлові будівлі, зруйнували приміщення соціального захисту населення. 

Джерело: ДСНС, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 18 лютого близько 4:50 збройні сили РФ завдали авіаудар по селищу Золочів. КАБ влучив по центру населеного пункту".

Реклама:

Деталі: Як заявили рятувальники, внаслідок вибуху зруйновано приміщення соціального захисту населення. Пошкоджено будівлі, розташовані поруч, зокрема будинок культури, двоповерховий житловий будинок та об’єкти торгівлі. 

 
Фото з Facebook Харківської обласної прокуратури

Керована авіабомба влучила в центр населеного пункту. У прокуратурі зазначили, що жертв після атаки немає.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

російсько-українська війнаХарківська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Переговори РФ і США тривали 4,5 години: сторони готуватимуть зустріч Путіна і Трампа
ЗМІ: у Франції стривожені "немислимим альянсом" Трампа і Путіна
Президентка Єврокомісії – Келлогу: Європа готова збільшити виробництво і витрати на оборону ЄС і України
відео, фотоУ Саудівській Аравії почалися переговори США та Росії
Глава Rheinmetall: Європа опинилась "за дитячим столом" на переговорах щодо України
Умови угоди щодо копалин між США і Україною гірші за післявоєнні репарації Німеччини – Telegraph
Усі новини...
російсько-українська війна
Поблизу Вовчанська ЗСУ розбили бронетехніку росіян та знищили піхоту – ОСУВ "Хортиця"
Макрон розповів про підсумки екстреного саміту у Парижі
Карти DeepState: Росіяни намагаються оточити українських військових біля Дачного на Донеччині
Останні новини
15:15
США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
15:15
Зеленський: Проблема в тому, що США говорять речі, які дуже подобаються Путіну
15:09
У JAKO відхрестились від співпраці з російськими футбольними клубами
15:01
90 тисяч родин відновили або придбали житло: Шмигаль розповів про нові можливості
14:58
фотоУ Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики
14:43
Прив’язували мотузками до ліжок: омбудсмен повідомив про порушення у пансіонаті на Хмельниччині
14:31
На яких тренажерах навчаються українські військові
14:30
У Кремлі заявили, що не заперечують вступ України в ЄС, але вважають її членство в НАТО загрозою
14:29
Водій київської маршрутки обізвав захисницю "п'яним бидлом": його тимчасово відсторонили
14:23
Переговори РФ і США тривали 4,5 години: сторони готуватимуть зустріч Путіна і Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: