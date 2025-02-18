Оккупанты попали КАБом по центру Золочева, разрушили помещение соцзащиты
Вторник, 18 февраля 2025, 13:26
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Золочеву, что на Харьковщине: повредили административные и жилые здания, разрушили помещение социальной защиты населения.
Источник: ГСЧС, Харьковская областная прокуратура
Дословно прокуратура: "По данным следствия, 18 февраля около 4:50 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по поселку Золочев. КАБ попал по центру населенного пункта".
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Детали: Как заявили спасатели, в результате взрыва разрушено помещение социальной защиты населения. Повреждены здания, расположенные рядом, в частности дом культуры, двухэтажный жилой дом и объекты торговли.
Управляемая авиабомба попала в центр населенного пункта. В прокуратуре отметили, что жертв после атаки нет.
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Напомним:
- Российская армия вечером 6 января нанесла авиаудары по селу Золочев в Харьковской области: пострадала мирная жительница.
- 19 января, Россия сбросила на поселок три управляемые авиабомбы.
- Позже, 11 февраля войска РФ нанесли удар управляемой авиационной бомбой по поселку Золочев на Харьковщине и попали в частный дом, ранив семь человек, среди которых 12-летний мальчик.