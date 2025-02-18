Оккупанты попали КАБом по центру Золочева, разрушили помещение соцзащиты

Россияне ударили управляемой авиабомбой по Золочеву, что на Харьковщине: повредили административные и жилые здания, разрушили помещение социальной защиты населения.

Источник: ГСЧС, Харьковская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 18 февраля около 4:50 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по поселку Золочев. КАБ попал по центру населенного пункта".

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Детали: Как заявили спасатели, в результате взрыва разрушено помещение социальной защиты населения. Повреждены здания, расположенные рядом, в частности дом культуры, двухэтажный жилой дом и объекты торговли.

ФОТО С FACEBOOK ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Управляемая авиабомба попала в центр населенного пункта. В прокуратуре отметили, что жертв после атаки нет.

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Напомним: