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Війна 2025

Генштаб: Сили оборони України вразили Ільський НПЗ і дві нафтоперекачувальні станції в РФ

Анастасія ПроцВівторок, 18 лютого 2025, 14:19
Генштаб: Сили оборони України вразили Ільський НПЗ і дві нафтоперекачувальні станції в РФ
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У Генштабі повідомили, що 17 лютого Сили оборони України завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу, а також нафтоперекачувальних станціях "Кропоткинская" та "Андреаполь" у Краснодарському краї РФ.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Зазначається, що внаслідок атаки на Ільському НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Також вражені станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", які забезпечували транспортування пального для російських окупаційних військ. 

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За даними Генштабу, вони виведені з ладу, що значно ускладнить логістику постачання пального для армії РФ.

Дослівно: "Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть.

Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність, знищуючи ресурси агресора та послаблюючи його військовий потенціал".

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Передісторія: 

  • У ніч на 17 лютого російські пабліки повідомляли, що безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.
  • Згодом губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про начебто "масовану атаку" дронів на регіон, проте в його повідомленні не було згадок про Ільський НПЗ.

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