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Война 2025

Генштаб: Силы обороны Украины поразили Ильский НПЗ и две нефтеперекачивающие станции в РФ

Анастасия ПроцВторник, 18 февраля 2025, 14:19
Генштаб: Силы обороны Украины поразили Ильский НПЗ и две нефтеперекачивающие станции в РФ
скриншот

В Генштабе сообщили, что 17 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу, а также нефтеперекачивающим станциям "Кропоткинская" и "Андреаполь" в Краснодарском крае РФ.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Отмечается, что в результате атаки на Ильском НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Также поражены станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку топлива для российских оккупационных войск.

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По данным Генштаба, они выведены из строя, что значительно усложнит логистику поставок топлива для армии РФ.

Дословно: "Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, которые способствуют вооруженной агрессии РФ. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, которая поддерживает незаконную войну России, будут продолжаться.

Украина продолжает бороться за свою свободу и независимость, уничтожая ресурсы агрессора и ослабляя его военный потенциал".

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Предыстория:

  • В ночь на 17 февраля российские паблики сообщали, что беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае России.
  • Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о якобы "массированной атаке" дронов на регион, однако в его сообщении не было упоминаний об Ильском НПЗ.

ГенштабРосcиянефть
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