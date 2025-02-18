Зеленський: Проблема в тому, що США говорять речі, які дуже подобаються Путіну

Зараз Сполучені Штати хочуть догодити російському правителю Володимиру Путіну, щоб швидко досягти успіху, однак припинення вогню – не успіх, наголошує президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський інтерв’ю німецькому телерадіоконсорціуму ARD, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Проблема в тому, що США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Я думаю, що в цьому вся суть, тому що вони хочуть йому догодити, знаєте для чого? Зустрітися віч-на-віч і швидко досягти успіху. Але те, що вони хочуть, це просто припинення вогню, це не успіх".

Реклама:

Деталі: Глава держави вкотре наголосив, що Україна юридично не відмовиться від своїх територій і не підписуватиме будь-які угоди "просто так, під гучні оплески".

Нагадаємо: 18 лютого в Ер-Ріяді відбулися російсько-американські переговори, які тривали 4,5 години. За повідомленням російської сторони, Москва і Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа. Росія і США, мовляв, домовилися просувати двосторонні відносини.