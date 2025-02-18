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Війна 2025

Переговори РФ і США тривали 4,5 години: сторони готуватимуть зустріч Путіна і Трампа

Валентина РоманенкоВівторок, 18 лютого 2025, 14:23
Переговори РФ і США тривали 4,5 години: сторони готуватимуть зустріч Путіна і Трампа
фото "РИА "Новости"

Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді тривали 4,5 години. За повідомленням російської сторони, Москва і Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Джерело: пропагандистське видання РФ "РИА Новости", "Медуза"

Деталі: Помічник кремлівського лідера Юрій Ушаков заявив, що переговори делегацій США і Росії "пройшли непогано".

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Росія і США, мовляв, домовилися просувати двосторонні відносини.

Зустріч Путіна і Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня, про конкретні дати важко говорити, потрібна щільна робота, підкреслив Ушаков.

Помічник російського правителя додав, що "окремі команди" парламентерів США і РФ почнуть контакти щодо України "свого часу" (коли саме, він не уточнив).

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Що передувало: 18 лютого у Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії. Як писали російські пропагандистські ЗМІ, під час них сторони планували обговорити економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".

Російську сторону представляли глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Президент Володмир Зеленський напередодні наголосив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.

РосіяСШАТрампПутін
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