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Война 2025

Зеленский: Проблема в том, что США говорят вещи, которые очень нравятся Путину

Валентина РоманенкоВторник, 18 февраля 2025, 15:15
Зеленский: Проблема в том, что США говорят вещи, которые очень нравятся Путину
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Сейчас Соединенные Штаты хотят угодить российскому правителю Владимиру Путину, чтобы быстро достичь успеха, однако прекращение огня - не успех, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский интервью немецкому телерадиоконсорциуму ARD, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Проблема в том, что США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся Путину. Я думаю, что в этом вся суть, потому что они хотят ему угодить, знаете для чего? Встретиться лицом к лицу и быстро добиться успеха. Но то, что они хотят, это просто прекращение огня, это не успех".

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Детали: Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина юридически не откажется от своих территорий и не будет подписывать любые соглашения "просто так, под громкие аплодисменты".

Напомним: 18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, которые длились 4,5 часа. По сообщению российской стороны, Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Россия и США, мол, договорились продвигать двусторонние отношения.

ЗеленскийПутинСШАвойна
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