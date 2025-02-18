Через переговори РФ і США Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії

Президент Володимир Зеленський відтермінував до березня візит до Саудівської Аравії в контексті переговорів Росії та США, які пройшли в Ер-Ріяді 18 лютого.

Джерело: Зеленський у Туреччині на спільній пресконференції з Ердоганом, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Журналістка нагадала про нинішні переговори РФ і США, зазначивши, що в середу російська делегація планує відбути до Москви, а американці - залишитися в Саудівській Аравії. Вона поцікавилася, чи планує Зеленський зустрічатися з американськими партнерами під час візиту 19 лютого до Саудівської Аравії. З відковіді президента стало зрозуміло, що цей візит відкладено, а зустрічі із американською делегацією очікують у столиці України.

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Пряма мова: "Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії, це для нас було сюрпризом. Інформацію ми отримали з медіа...

Ми хочемо, щоб за нашою спиною ніхто нічого не вирішував. Мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонній трек з іншими країни, прошу.. Можете обговорювати, що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні.

Я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв’язались із нашими партнерами.. У мене хороші відносини зі спадкоємним принцом Мухаммадом. Ми щойно зв’язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А Сполучені Штати, ми їх очікуємо в Києві".

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Що передувало: Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді 18 лютого тривали 4,5 години. За повідомленням російської сторони, Москва і Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Президент Володимир Зеленський напередодні наголосив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.