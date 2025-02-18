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Война 2025

Из-за переговоров РФ и США Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию

Валентина РоманенкоВторник, 18 февраля 2025, 16:56
Из-за переговоров РФ и США Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию
Зеленский. иллюстративное фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский отсрочил до марта визит в Саудовскую Аравию в контексте переговоров России и США, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля.

Источник: Зеленский в Турции на совместной пресс-конференции с Эрдоганом, отвечая на вопросы журналистов

Детали: Журналистка напомнила о нынешних переговорах РФ и США, отметив, что в среду российская делегация планирует отбыть в Москву, а американцы - остаться в Саудовской Аравии. Она поинтересовалась, планирует ли Зеленский встречаться с американскими партнерами во время визита 19 февраля в Саудовскую Аравию. Из ответа президента стало понятно, что этот визит отложен, а встречи с американской делегацией ожидают в столице Украины.

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Прямая речь: "Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии, это для нас было сюрпризом. Информацию мы получили из медиа...

Мы хотим, чтобы за нашей спиной никто ничего не решал. Мне кажется, это справедливо. Любая страна имеет двусторонний трек с другими страны, пожалуйста. Можете обсуждать, что угодно, но нельзя принимать решение без Украины, как завершить войну в Украине.

Я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами. У меня хорошие отношения с наследным принцем Мухаммадом. Мы только что связались и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом. А Соединенные Штаты, мы их ожидаем в Киеве".

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Что предшествовало: Российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля продолжались 4,5 часа. По сообщению российской стороны, Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президент Владимир Зеленский накануне подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.

ЗеленскийСаудовская АравияСШАвойна
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