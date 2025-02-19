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Війна 2025

Трамп заявив, що ситуація в Україні потребує виборів, бо Зеленський нібито має 4% підтримки

Тетяна ОлійникСереда, 19 лютого 2025, 00:12
Трамп заявив, що ситуація в Україні потребує виборів, бо Зеленський нібито має 4% підтримки
Дональд Трамп. Фото Getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори, адже в чинного президента Володимира Зеленського низький рейтинг.

Джерело: Трамп на пресконференції в Мар-а-Лаго

Деталі: За словами Трампа, це не Росія вимагає проведення виборів в Україні, а це "об'єктивна ситуація", адже виборів вже давно не було.

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Пряма мова: "У цій ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан й лідер цієї країни за рейтингом схвалення вже впав до 4%... Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація".

Деталі: Проте Трамп не пояснив, звідки наведені соціологічні дані.

Що передувало:

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  • Київський міжнародний інститут соціології за даними опитування станом на грудень 2024 року підсумував, що протягом року недовіра до Зеленського зросла до 39%, ще 52% українців довіряють главі держави.

ТрампСШАвибориЗеленський
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