Трамп заявил, что ситуация в Украине требует выборов, потому что Зеленский якобы имеет 4% поддержки
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине необходимо провести выборы, ведь у действующего президента Владимира Зеленского низкий рейтинг.
Источник: Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго
Детали: По словам Трампа, это не Россия требует проведения выборов в Украине, а это "объективная ситуация", ведь выборов уже давно не было.
Прямая речь: "В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по рейтингу одобрения уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация".
Детали: Однако Трамп не объяснил, откуда приведены социологические данные.
Что предшествовало:
- Киевский международный институт социологии по данным опроса по состоянию на декабрь 2024 года подытожил, что в течение года недоверие к Зеленскому выросло до 39%, еще 52% украинцев доверяют главе государства.