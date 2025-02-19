Трамп заявил, что ситуация в Украине требует выборов, потому что Зеленский якобы имеет 4% поддержки

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине необходимо провести выборы, ведь у действующего президента Владимира Зеленского низкий рейтинг.

Источник: Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго

Детали: По словам Трампа, это не Россия требует проведения выборов в Украине, а это "объективная ситуация", ведь выборов уже давно не было.

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Прямая речь: "В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по рейтингу одобрения уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация".

Детали: Однако Трамп не объяснил, откуда приведены социологические данные.

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