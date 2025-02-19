Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Трамп заявил, что ситуация в Украине требует выборов, потому что Зеленский якобы имеет 4% поддержки

Татьяна ОлейникСреда, 19 февраля 2025, 00:12
Трамп заявил, что ситуация в Украине требует выборов, потому что Зеленский якобы имеет 4% поддержки
Дональд Трамп. Фото Getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине необходимо провести выборы, ведь у действующего президента Владимира Зеленского низкий рейтинг.

Источник: Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго

Детали: По словам Трампа, это не Россия требует проведения выборов в Украине, а это "объективная ситуация", ведь выборов уже давно не было.

Реклама:

Прямая речь: "В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по рейтингу одобрения уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация".

Детали: Однако Трамп не объяснил, откуда приведены социологические данные.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Киевский международный институт социологии по данным опроса по состоянию на декабрь 2024 года подытожил, что в течение года недоверие к Зеленскому выросло до 39%, еще 52% украинцев доверяют главе государства.

ТрампСШАвиборыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп заявил, что ситуация в Украине требует выборов, потому что Зеленский якобы имеет 4% поддержки
СМИ: Американская разведка не видит готовности Путина к реальному миру в Украине
Словакия выдворила украинца, обвинив в подготовке госпереворота
видеоДроновые войска поразили редкую северокорейскую САУ
В Украине в среду будут действовать ограничения элекроэнергии для бизнеса и промышленности
НБУ может лишить Порошенко влияния на Международный инвестиционный банк
Все новости...
Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи, но где эти деньги?
Трамп заявил, что Россия якобы хочет закончить войну
Reuters: Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать встречу США и РФ
СМИ: Американская разведка не видит готовности Путина к реальному миру в Украине
Последние новости
01:38
Массированный удар по Одессе: часть города без электричества, воды и тепла
00:38
Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи, но где эти деньги?
00:19
"Бенфика" Трубина прошла "Монако" российского олигарха в плей-офф Лиги чемпионов
00:12
Трамп заявил, что ситуация в Украине требует выборов, потому что Зеленский якобы имеет 4% поддержки
23:45
Трамп заявил, что Россия якобы хочет закончить войну
23:30
Если потеряли работу: 5 практических советов, которые помогут снизить уровень тревоги
23:05
У Папы Римского – двусторонняя пневмония, он остается в больнице
22:52
Reuters: Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать встречу США и РФ
22:49
На фронте за сутки произошло почти полторы сотни столкновений – Генштаб
22:34
В Киеве прогремели взрывы: работают силы ПВО
Все новости...
Реклама:
Реклама: