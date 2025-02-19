Франція не готується відправляти сухопутні війська до України – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж наразі не готується відправляти свої сухопутні війська в Україну. Водночас він зазначив, що Франція розглядає можливість відправки військових експертів або обмеженого контингенту за межі зони конфлікту аби продемонструвати солідарність.

Джерело: Le Figaro

Деталі: Макрон наголосив, що Франція наразі "Сьогодні Франція не готується відправляти воюючі сухопутні війська на лінію фронту (в Україну, – ред.)".

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"Серед рішень для надання гарантій безпеки Україні можливим є відправлення експертів або навіть військ в обмеженій кількості, за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність", – додав він.

Також президент Франції заявив, що його країна підтримує переозброєння Збройних Сил України, що має стати частиною довгострокової стратегії безпеки.

Серед інших заходів він назвав можливість приєднання України до НАТО, зазначивши, що це питання активно обговорюється з Великою Британією.

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Президент Франції також згадав про можливість "в рамках переговорів прийняти рішення про проведення під мандатом ООН миротворчої операції, яка б проходила вздовж лінії фронту".

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