Франция не готовится отправлять сухопутные войска в Украину – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж пока не готовится отправлять свои сухопутные войска в Украину. В то же время он отметил, что Франция рассматривает возможность отправки военных экспертов или ограниченного контингента за пределы зоны конфликта, чтобы продемонстрировать солидарность.

Источник: Le Figaro

Детали: Макрон отметил, что Франция пока "Сегодня Франция не готовится отправлять воюющие сухопутные войска на линию фронта (в Украину, – ред.)".

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"Среди решений для предоставления гарантий безопасности Украине возможна отправка экспертов или даже войск в ограниченном количестве, за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность", – добавил он.

Также президент Франции заявил, что его страна поддерживает перевооружение Вооруженных Сил Украины, что должно стать частью долгосрочной стратегии безопасности.

Среди других мер он назвал возможность присоединения Украины к НАТО, отметив, что этот вопрос активно обсуждается с Великобританией.

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Президент Франции также упомянул о возможности "в рамках переговоров принять решение о проведении под мандатом ООН миротворческой операции, которая бы проходила вдоль линии фронта".

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