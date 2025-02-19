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Война 2025

Франция не готовится отправлять сухопутные войска в Украину – Макрон

Иван ДьяконовСреда, 19 февраля 2025, 03:00
Франция не готовится отправлять сухопутные войска в Украину – Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж пока не готовится отправлять свои сухопутные войска в Украину. В то же время он отметил, что Франция рассматривает возможность отправки военных экспертов или ограниченного контингента за пределы зоны конфликта, чтобы продемонстрировать солидарность.

Источник: Le Figaro

Детали: Макрон отметил, что Франция пока "Сегодня Франция не готовится отправлять воюющие сухопутные войска на линию фронта (в Украину, – ред.)". 

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"Среди решений для предоставления гарантий безопасности Украине возможна отправка экспертов или даже войск в ограниченном количестве, за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность", – добавил он.

Также президент Франции заявил, что его страна поддерживает перевооружение Вооруженных Сил Украины, что должно стать частью долгосрочной стратегии безопасности. 

Среди других мер он назвал возможность присоединения Украины к НАТО, отметив, что этот вопрос активно обсуждается с Великобританией.

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Президент Франции также упомянул о возможности "в рамках переговоров принять решение о проведении под мандатом ООН миротворческой операции, которая бы проходила вдоль линии фронта".

Предыстория:

  • Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони скептически оценивает идею размещения европейских военных в Украине в рамках миротворческой миссии. По ее словам, отправка войск – "самый сложный и наименее эффективный" способ обеспечить мир в Украине.
  • Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция. 
  • Канцлер Германии Олаф Шольц после экстренной встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля в очередной раз выступил против обсуждений развертывания немецких военных в Украине в рамках потенциального "мирного урегулирования".

миротворцыФранцияроссийско-украинская война
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