Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росії
У ніч на 19 лютого Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав атаки безпілотників. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа.
Джерело: губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев
Деталі: За словами губернатора, на місці інциденту працюють оперативні та екстрені служби. Водночас російська влада не розголошує масштаби руйнувань та можливі наслідки атаки.
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росіїhttps://t.co/JnUkmy4qld pic.twitter.com/NZLhSledky— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 19, 2025
Російські Telegram-канали повідомляють, що місцеві жителі близько 2:45 за місцевим часом чули щонайменше три вибухи.
Сизранський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств регіону, що забезпечує виробництво та переробку нафтопродуктів у Самарській області.
Передісторія:
- Сизранський НПЗ в березні 2024 року вже зазнавав атаки безпілотників. Минулого разу пожежу на підприємстві ліквідовували понад добу.