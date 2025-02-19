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Війна 2025

Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росії

Іван Д'яконовСереда, 19 лютого 2025, 04:45
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росії
Фото: скриншот

У ніч на 19 лютого Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав атаки безпілотників. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Джерело: губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев

Деталі: За словами губернатора, на місці інциденту працюють оперативні та екстрені служби. Водночас російська влада не розголошує масштаби руйнувань та можливі наслідки атаки.

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Російські Telegram-канали повідомляють, що місцеві жителі близько 2:45 за місцевим часом чули щонайменше три вибухи.

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Сизранський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств регіону, що забезпечує виробництво та переробку нафтопродуктів у Самарській області.

Передісторія: 

  • Сизранський НПЗ в березні 2024 року вже зазнавав атаки безпілотників. Минулого разу пожежу на підприємстві ліквідовували понад добу.

Росіябезпілотникивійна
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