Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росії

У ніч на 19 лютого Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав атаки безпілотників. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Джерело: губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев

Деталі: За словами губернатора, на місці інциденту працюють оперативні та екстрені служби. Водночас російська влада не розголошує масштаби руйнувань та можливі наслідки атаки.

Реклама:

Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росіїhttps://t.co/JnUkmy4qld pic.twitter.com/NZLhSledky — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 19, 2025

Російські Telegram-канали повідомляють, що місцеві жителі близько 2:45 за місцевим часом чули щонайменше три вибухи.

РЕКЛАМА:

Сизранський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств регіону, що забезпечує виробництво та переробку нафтопродуктів у Самарській області.

Передісторія: