Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России

В ночь на 19 февраля Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России подвергся атаке беспилотников. В результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар.

Источник: губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Детали: По словам губернатора, на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы. В то же время российские власти не разглашают масштабы разрушений и возможные последствия атаки.

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Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росіїhttps://t.co/JnUkmy4qld pic.twitter.com/NZLhSledky — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 19, 2025

Российские Telegram-каналы сообщают, что местные жители около 2:45 по местному времени слышали по меньшей мере три взрыва.

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Сызранский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий региона, обеспечивающим производство и переработку нефтепродуктов в Самарской области.

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