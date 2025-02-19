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Война 2025

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России

Иван ДьяконовСреда, 19 февраля 2025, 04:45
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России
Фото: скриншот

В ночь на 19 февраля Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России подвергся атаке беспилотников. В результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар.

Источник: губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Детали: По словам губернатора, на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы. В то же время российские власти не разглашают масштабы разрушений и возможные последствия атаки.

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Российские Telegram-каналы сообщают, что местные жители около 2:45 по местному времени слышали по меньшей мере три взрыва.

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Сызранский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий региона, обеспечивающим производство и переработку нефтепродуктов в Самарской области.

Предыстория: 

  • Сызранский НПЗ в марте 2024 года уже подвергался атаке беспилотников. В прошлый раз пожар на предприятии ликвидировали более суток. 

Росcиябеспилотникивойна
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