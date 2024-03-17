НПЗ у Сизрані, який атакувала Україна, гасили понад добу

Вранці 17 березня стало відомо, що пожежу ліквідовано на Сизранському НПЗ у Самарській області, який українські військові атакували понад добу тому.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Про повну ліквідацію пожежі повідомили після 7-ї ранку 17 березня, тобто з моменту атаки безпілотників минуло понад добу.

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Що передувало: Влада Самарської області РФ 16 березня повідомила про пожежі на нафтопереробних заводах після ударів безпілотників.

Пізніше стало відомо, що це відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України.

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