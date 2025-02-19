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Война 2025

Оккупанты начинают мобилизацию на ВОТ Донецкой области – ЦНС

Иван ДьяконовСреда, 19 февраля 2025, 06:42
Оккупанты начинают мобилизацию на ВОТ Донецкой области – ЦНС
Фото: Getty Images

Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой области официально запустили мобилизационные мероприятия, пытаясь скрыть их под видом "учебных сборов".

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал распоряжение по подготовке местного населения к службе в российской армии. Документ базируется на российских нормах по сборам резервистов, однако в самом тексте резервисты не упоминаются. Это указывает на попытки оккупантов скрыть фактическую мобилизацию под видом обычных военных учений.

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Для организации призыва привлекают местные военкоматы и военные комендатуры, которые контролируют принудительный процесс мобилизации.

"Самое главное – в распоряжении четко прописано о целенаправленном призыве и распределении мобилизованных в войска РФ, что полностью опровергает миф о добровольном участии в этих "сборах", – отмечают в ЦНС.

Также по информации ЦНС, оккупанты планируют начать так называемый призыв в марте-апреле 2025 года. Это в свою очередь, позволит врагу замаскировать мобилизацию под ежегодную кампанию призыва в России.

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Предыстория: 

  • Ранее ЦНС сообщал, что весной 2025 года Россия готовится усилить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, чтобы компенсировать значительные потери на фронте.

РосcияДонецкая областьмобилизацияоккупация
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