Росіяни атакували українські позиції на фронті 144-ма КАБами – Генштаб

Генштаб зафіксував за минулу добу на фронті 156 бойових зіткнень, з них пів сотні в районі Покровська.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав (протягом минулої доби – ред.) по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 94 авіаційних ударів, застосував 4 ракети та скинув 144 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2386 дронів-камікадзе".

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Деталі: Українські військові відбили 2 атаки росіян на Харківському напрямку поблизу Малої Шапківки та Тополів.

На Куп’янському напрямку сталося 16 бойових зіткнень у районах Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили 12 атак ворога. Росіяни зосереджували основні зусилля біля Копанок, Макіївки, Новолюбівки та Ямполівки.

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На Сіверському напрямку українські військові відбили 4 атаки окупантів біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку захисники України зупинили 3 спроби росіян прорвати оборону біля Васюківки та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку російські війська 18 разів намагалися просунутися в районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські військові відбили 50 атак. Найактивніші бої точилися біля Тарасівки, Водяного Другого, Малинівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Надіївки, Котлярівки, Новоолександрівки, Запоріжжя, Олексіївки, Новоторецького, Андріївки, Дачного, Шевченка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку росіяни 17 разів атакували українські позиції в районі Роздольного, а також у напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів намагалися просунутися в районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку українські військові відбили 6 штурмів ворога поблизу Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку окупанти активних дій не проводили.

Сили оборони продовжують операцію на Курському напрямку. За минулу добу російські війська здійснили 10 штурмів українських позицій, завдали 35 авіаударів, скинули 44 керовані авіабомби та 502 рази обстріляли українські підрозділи й населені пункти, зокрема 4 рази – з реактивних систем залпового вогню.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань противника немає.