Россияне атаковали украинские позиции на фронте 144-мя УАБами – Генштаб

Генштаб зафиксировал за минувшие сутки на фронте 156 боевых столкновений, из них полсотни в районе Покровска.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес (за прошедшие сутки – ред.) по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 3 ракетных и 94 авиационных удара, применил 4 ракеты и сбросил 144 управляемых авиабомбы. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 89 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2386 дронов-камикадзе".

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Детали: Украинские военные отбили 2 атаки россиян на Харьковском направлении вблизи Малой Шапковки и Тополей.

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении Силы обороны остановили 12 атак врага. Россияне сосредотачивали основные усилия у Копанок, Макеевки, Новолюбовки и Ямполовки.

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На Северском направлении украинские военные отбили 4 атаки оккупантов у Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении защитники Украины остановили 3 попытки россиян прорвать оборону у Васюковки и Александро-Шультино.

На Торецком направлении российские войска 18 раз пытались продвинуться в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские военные отбили 50 атак. Самые активные бои шли возле Тарасовки, Водяного Второго, Малиновки, Проминя, Песчаного, Котлиного, Надиевки, Котляровки, Новоалександровки, Запорожья, Алексеевки, Новоторецкого, Андреевки, Дачного, Шевченко и Улаклы.

На Новопавловском направлении россияне 17 раз атаковали украинские позиции в районе Раздольного, а также в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз пытались продвинуться в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении украинские военные отбили 6 штурмов врага вблизи Новоандреевки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении оккупанты активных действий не проводили.

Силы обороны продолжают операцию на Курском направлении. За минувшие сутки российские войска совершили 10 штурмов украинских позиций, нанесли 35 авиаударов, сбросили 44 управляемые авиабомбы и 502 раза обстреляли украинские подразделения и населенные пункты, в том числе 4 раза – из реактивных систем залпового огня.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника нет.