Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок

Російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали 3 дорослих і дитина, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та авто.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, ДСНС у Facebook

Пряма мова очільника області: "Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості".

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Фото з Telegram Олега Кіпера

Деталі: За словами Кіпера, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура наразі працює від генераторів.

Фото з Telegram Олега Кіпера

У Київському районі Одеси частині споживачів призупинили теплопостачання. У місті відкрили пункти незламності.

Фото з Telegram Олега Кіпера

У ДСНС повідомили, що пожежі, які виникли після обстрілів, ліквідовували.

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