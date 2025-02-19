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Війна 2025

Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок

Ірина БалачукСереда, 19 лютого 2025, 08:30
Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА КІПЕРА

Російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали 3 дорослих і дитина, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та авто.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, ДСНС у Facebook 

Пряма мова очільника області: "Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості". 

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Фото з Telegram Олега Кіпера 

Деталі: За словами Кіпера, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура наразі працює від генераторів. 

 
Фото з Telegram Олега Кіпера 

У Київському районі Одеси частині споживачів призупинили теплопостачання. У місті відкрили пункти незламності. 

 
Фото з Telegram Олега Кіпера 

У ДСНС повідомили, що пожежі, які виникли після обстрілів, ліквідовували.

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Передісторія:

ОдесаОдеська областьбезпілотники
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