Дроновая атака на Одессу: 4 раненых, повреждена инфраструктура, поликлиника и детсад

Российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками, в результате чего пострадали 3 взрослых и ребенок, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и авто.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь главы области: "В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили. Пострадали 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Детали: По словам Кипера, из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура сейчас работает от генераторов.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

В Киевском районе Одессы части потребителей приостановили теплоснабжение. В городе открыли пункты несокрушимости.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

В ГСЧС сообщили, что пожары, которые возникли после обстрелов, ликвидировали.

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