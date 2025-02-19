Дроновая атака на Одессу: 4 раненых, повреждена инфраструктура, поликлиника и детсад
Российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками, в результате чего пострадали 3 взрослых и ребенок, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и авто.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС в Facebook
Прямая речь главы области: "В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили. Пострадали 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести".
Детали: По словам Кипера, из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура сейчас работает от генераторов.
В Киевском районе Одессы части потребителей приостановили теплоснабжение. В городе открыли пункты несокрушимости.
В ГСЧС сообщили, что пожары, которые возникли после обстрелов, ликвидировали.
Предыстория:
- Вечером 18 февраля российские войска нанесли массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, были повреждены объекты социальной инфраструктуры.