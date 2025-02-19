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Война 2025

Дроновая атака на Одессу: 4 раненых, повреждена инфраструктура, поликлиника и детсад

Ирина БалачукСреда, 19 февраля 2025, 08:30
Дроновая атака на Одессу: 4 раненых, повреждена инфраструктура, поликлиника и детсад
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками, в результате чего пострадали 3 взрослых и ребенок, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и авто.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС в Facebook 

Прямая речь главы области: "В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили. Пострадали 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Детали: По словам Кипера, из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура сейчас работает от генераторов. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

В Киевском районе Одессы части потребителей приостановили теплоснабжение. В городе открыли пункты несокрушимости.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

В ГСЧС сообщили, что пожары, которые возникли после обстрелов, ликвидировали.

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Предыстория:

ОдессаОдесская областьбеспилотники
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