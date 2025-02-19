Зеленському довіряють 57% українців – КМІС після заяви Трампа показав своє опитування

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 57% українців, а не довіряють 37%, повідомили у Київському міжнародному інституті соціології.

Джерело: опитування КМІС, проведене 4-9 лютого, яке оприлюднили після заяви президента США Дональда Трампа про нібито низький рейтинг Зеленського

Дослівно соціологи: "Станом на першу половину лютого 57% українців довіряють президенту В. Зеленському, не довіряють – 37%. Баланс довіри-недовіри становить +20%".

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Деталі: У КМІС підкреслили, що показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням, проведеним у грудні 2024 року, коли Зеленському довіряли 52%, не довіряли – 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Інфографіка КМІС

Зазначається, що у всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри – позитивний.

Інфографіка КМІС

У КМІС пояснили, що оприлюднили результати цього опитування на фоні дискусій про мирні переговори, "легітимність" президента і необхідність проведення виборів.

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Пряма мова заступника виконавчого директора КМІС Антона Грушецького: "Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з точки зору самих українських громадян з цим проблем немає, нинішній президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни і щонайменше отримання Україною надійних безпекових гарантій".

У коментарі "Українській правді" він пояснив, що дані опитування про довіру президенту планували оприлюднити трохи пізніше, але зробили це зараз після новин про переговори російської і американської сторін у Саудівській Аравії.

"Якщо чесно, планували пізніше трохи. Зараз у нас йде ще одне опитування з результатами на початок березня. Там також є довіра Зеленському (до речі, зараз показники приблизно такі ж, як і в публікації). Рішення про публікацію виникло особисто у мене спонтанно вчора о 17:00 після першої інформації з Саудівської Аравії. Але до цієї маячні про 4%", – пояснив Грушецький.

Дослідження громадської думки проходило 4-9 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1000 респондентів у віці від 18 років, які проживають на території України, яка контролюється урядом України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але загалом вони вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Станом на 13 лютого 2025 року, згідно з агрегованими даними опитувань, діяльність президента США Дональда Трампа схвалюють приблизно 49% опитаних, водночас приблизно така ж кількість громадян не схвалює те, що він робить.

Зокрема, опитування, проведене Echelon Insights з 10 по 13 лютого, показало, що 52% зареєстрованих виборців схвалюють діяльність Трампа, тоді як 46% – не схвалюють.

Опитування Pew Research Center, проведене 27 січня – 2 лютого, засвідчило, що загалом 47% дорослих американців схвалюють те, як Трамп справляється зі своєю роботою на посаді президента, тоді як 51% кажуть, що не схвалюють.

Згідно з опитуванням Gallup, проведеним 21-27 січня, роботу Трампа схвалюють 47% опитаних, а не схвалюють 48%.