Зеленскому доверяют 57% украинцев – КМИС после заявления Трампа показал свой опрос

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%, сообщили в Киевском международном институте социологии.

Источник: опрос КМИС, проведенный 4-9 февраля, который обнародовали после заявления президента США Дональда Трампа о якобы низком рейтинге Зеленского

Дословно социологи: "По состоянию на первую половину февраля 57% украинцев доверяют президенту В. Зеленскому, не доверяют – 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%".

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Детали: В КМИС подчеркнули, что показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом, проведенным в декабре 2024 года, когда Зеленскому доверяли 52%, не доверяли – 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%.

ИнфографИка КМИС

Отмечается, что во всех регионах Украины ситуация достаточно подобная и баланс доверия-недоверия – положительный.

ИнфографИка КМИС

В КМИС объяснили, что обнародовали результаты этого опроса на фоне дискуссий о мирных переговорах, "легитимности" президента и необходимости проведения выборов.

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Прямая речь заместителя исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого: "Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и как минимум получения Украиной надежных гарантий безопасности".

В комментарии "Украинской правде" он пояснил, что данные опроса о доверии президенту планировали обнародовать чуть позже, но сделали это сейчас после новостей о переговорах российской и американской сторон в Саудовской Аравии.

"Если честно, планировали позже немного. Сейчас у нас идет еще один опрос с результатами на начало марта. Там также есть доверие Зеленскому (кстати, сейчас показатели примерно такие же, как и в публикации). Решение о публикации возникло лично у меня спонтанно вчера в 17:00 после первой информации из Саудовской Аравии. Но до этого бреда о 4%", – пояснил Грушецкий.

Исследование общественного мнения проходило 4-9 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины, которая контролируется правительством Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий), а также опрос не проводили с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но в целом они считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.