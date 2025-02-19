Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх, які на замовлення РФ готували теракт у Миколаєві

Анастасія ПроцСереда, 19 лютого 2025, 11:50
Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх, які на замовлення РФ готували теракт у Миколаєві
фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали чотирьох неповнолітніх, яких російські спецслужби використали для підготовки теракту в Миколаєві 14 лютого, внаслідок якого загинули військовослужбовців Центру протимінної діяльності. 

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: Повідомляється, що ними виявилися мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких російські спецслужби завербували через телеграм-канали з "легкими грошима".

Реклама:

За інструкцією ФСБ вони виготовили саморобний вибуховий пристрій, сховали його в рюкзак і передали 42-річній жінці з сусіднього селища. Зловмисники в обмін на обіцянку "швидкого заробітку" з РФ переконали жінку поїхати до Миколаєва, щоб нібито передати "сумку з грошима" місцевому жителю.

За даними правоохоронців, не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових.

Коли жінка була на місці, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через дзвінок на мобільний телефон.

РЕКЛАМА:

Як зазначили в СБУ, ворог заздалегідь планував ліквідацію своєї агентки, щоб позбутися свідка теракту.

Підлітки після передачі вибухівки "залягли на дно" по своїх домівках, чекаючи на "винагороду" від окупантів. Саме там їх і затримали українські правоохоронці. Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухівки.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що спричинив загибель людей). Зловмисники перебувають під вартою, незважаючи на юний вік, їм загрожує довічне ув’язнення.

Що передувало:

  • 14 лютого у Миколаєві стався вибух невідомого предмета поблизу закладу харчування. Тоді повідомлялось, що внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім постраждали.
  • 16 лютого стало відомо, що під час вибуху загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності.

СБУполіціяМиколаїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський відповів Трампу про рейтинг 4%: це йде від Росії
Залужний відповів, чи думає балотуватися на виборах: "Поки у нас задача вистояти і зберегти державу"
інфографікаЗеленському довіряють 57% українців – КМІС після заяви Трампа показав своє опитування
відео Посланник Трампа Келлог прибув до Києва: Моя місія – слухати
Макрон вважає, що Трамп "може відновити корисний діалог" із Путіним
фото, відео Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
Усі новини...
СБУ
У Києві СБУ затримала жінку, яка допомогла окупантам депортувати 6-х українських дітей
Подвійна порція дронових санкцій: СБУ і ССО підірвали НПЗ і станцію "Кропоткінская" в РФ – джерело
Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: терористи підірвали кур'єра сервісу доставки
Останні новини
14:23
Бійців КНДР на Курщині переконують, що вони воюють проти солдатів Південної Кореї
14:06
Попит на облігації Мінфіну впав до мінімуму
13:59
футбол"Реал" Луніна зіграє проти "Манчестер Сіті": анонс матчів плейоф Ліги чемпіонів
13:45
Не ототожнюють ТЦК із ЗСУ: директорка пояснила, чому школярі зіграли сценку з побиттям військового
13:42
ЄС поки не збирає саміт через Україну, але тривають консультації про гарантії безпеки – джерело
13:29
У Польщі заявили, що сусідні з РФ країни не повинні вводити миротворців до України
13:22
X хоче залучення інвестиції з оцінкою вартості в $44 мільярди
13:15
Зеленський спростував заяви про $500 мільярдів допомоги від США
13:14
мапа, оновленоУ Києві та половині України оголошували тривогу через загрозу балістики
13:14
У Києві відбулась прем’єра стрічки "Реал" Олега Сенцова
Усі новини...
Реклама:
Реклама: