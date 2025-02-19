Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх, які на замовлення РФ готували теракт у Миколаєві

Служба безпеки та Національна поліція затримали чотирьох неповнолітніх, яких російські спецслужби використали для підготовки теракту в Миколаєві 14 лютого, внаслідок якого загинули військовослужбовців Центру протимінної діяльності.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: Повідомляється, що ними виявилися мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких російські спецслужби завербували через телеграм-канали з "легкими грошима".

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За інструкцією ФСБ вони виготовили саморобний вибуховий пристрій, сховали його в рюкзак і передали 42-річній жінці з сусіднього селища. Зловмисники в обмін на обіцянку "швидкого заробітку" з РФ переконали жінку поїхати до Миколаєва, щоб нібито передати "сумку з грошима" місцевому жителю.

За даними правоохоронців, не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових.

Коли жінка була на місці, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через дзвінок на мобільний телефон.

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Як зазначили в СБУ, ворог заздалегідь планував ліквідацію своєї агентки, щоб позбутися свідка теракту.

Підлітки після передачі вибухівки "залягли на дно" по своїх домівках, чекаючи на "винагороду" від окупантів. Саме там їх і затримали українські правоохоронці. Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухівки.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що спричинив загибель людей). Зловмисники перебувають під вартою, незважаючи на юний вік, їм загрожує довічне ув’язнення.

Що передувало: