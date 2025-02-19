Правоохранители задержали четырех несовершеннолетних, которые по заказу РФ готовили теракт в Николаеве

Служба безопасности и Национальная полиция задержали четырех несовершеннолетних, которых российские спецслужбы использовали для подготовки теракта в Николаеве 14 февраля, в результате которого погибли военнослужащие Центра противоминной деятельности.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: Сообщается, что ими оказались жители Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых российские спецслужбы завербовали через телеграмм-каналы с "легкими деньгами".

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По инструкции ФСБ они изготовили самодельное взрывное устройство, спрятали его в рюкзак и передали 42-летней женщине из соседнего поселка. Злоумышленники в обмен на обещание "быстрого заработка" из РФ убедили женщину поехать в Николаев, чтобы якобы передать "сумку с деньгами" местному жителю.

По данным правоохранителей, не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковочной площадке возле кафе, где стояла группа украинских военных.

Когда женщина была на месте, российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ через звонок на мобильный телефон.

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Как отметили в СБУ, враг заранее планировал ликвидацию своего агента, чтобы избавиться от свидетеля теракта.

Подростки после передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, ожидая "вознаграждения" от оккупантов. Именно там их и задержали украинские правоохранители. Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами контактов с ФСБ, а также компоненты для изготовления взрывчатки.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, повлекший гибель людей). Злоумышленники находятся под стражей, несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное заключение.

Что предшествовало: