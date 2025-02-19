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Війна 2025

Буданов: Давайте скажемо відверто, без США нам буде дуже важко

Валентина РоманенкоСереда, 19 лютого 2025, 12:38
Буданов: Давайте скажемо відверто, без США нам буде дуже важко
Кирило Буданов. фото ГУР

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що співпраця Сполучених Штатів Америки і України носить двосторонній взаємовигідний характер, важливо зберегти підтримку США.

Джерело: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Defence24

Пряма мова: "Давайте скажемо відверто: без США нам буде дуже важко. І ми маємо зробити все можливе, щоб втримати їхню підтримку України.

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Як говориться у відомому прислівʼї, "один в полі не воїн". Це і є моя відповідь в контексті Сполучених Штатів Америки.

Окрім того ця співпраця точно носить двосторонній взаємовигідний характер.

Щодо Європи, то глобальну безпеку Європейського континенту неможливо собі уявити без України. І нашої героїчної армії, тепер – найбільшої у Європі, яка пройшла загартування найбільшою війною після Другої світової".

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Деталі: Також Буданов зазначив, що Україна сподівається на подальший розвиток і поглиблення тісної співпраці з Республікою Польща.

"Росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у наші відносини, але ми сподіваємося на мудрість наших народів та урядів", – додав генерал. 

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США – як зараз, так і після завершення війни.

БудановСШАдопомога Українівійна
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