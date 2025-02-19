Буданов: Давайте скажем откровенно, без США нам будет очень трудно

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что сотрудничество Соединенных Штатов Америки и Украины носит двусторонний взаимовыгодный характер, важно сохранить поддержку США.

Источник: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Defence24

Прямая речь: "Давайте скажем откровенно: без США нам будет очень трудно. И мы должны сделать все возможное, чтобы удержать их поддержку Украины.

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Как говорится в известной пословице, "один в поле не воин". Это и есть мой ответ в контексте Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, это сотрудничество точно носит двусторонний взаимовыгодный характер.

Что касается Европы, то глобальную безопасность Европейского континента невозможно себе представить без Украины. И нашей героической армии, теперь - крупнейшей в Европе, которая прошла закалку самой большой войной после Второй мировой".

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Детали: Также Буданов отметил, что Украина надеется на дальнейшее развитие и углубление тесного сотрудничества с Республикой Польша.

"Россия всегда пыталась и будет пытаться вбить клин в наши отношения, но мы надеемся на мудрость наших народов и правительств", - добавил генерал.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США - как сейчас, так и после завершения войны.