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Війна 2025

DeepState: Росіяни окупували Дачне та Зеленівку і просунулися біля кількох сіл на Донеччині

Українська правдаСереда, 19 лютого 2025, 12:57
DeepState: Росіяни окупували Дачне та Зеленівку і просунулися біля кількох сіл на Донеччині
Фото: мапа DeepState

Російські війська захопили Дачне та Зеленівку в Донецькій області й мали успіх в районах кількох інших населених пунктів.

Джерело: проєкт DeepState

Дослівно: "Сили Оборони відкинули ворога біля Малинівки. Ворог окупував Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному".

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Деталі: За даними аналітиків проєкту, російська армія окупувала Дачне, яке напередодні опинилося в напівоточенні, та Зеленівку, що розташована за кілька кілометрів.

Також DeepState повідомив, що Завдяки діям 12 бригади спеціального призначення "Азов" росіян було відкинуто від траси "Покровськ-Костянтинівка", але офіційної інформації наразі немає. 

Передісторія: 

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  • 18 лютого на картах DeepState було зрозуміло, що армія РФ на шляху до Костянтинополя впритул підійшла до села Дачне на Донеччині та, ймовірно, взяла його в напівоточення.
  • У ніч проти 11 січня аналітики DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Курахове на Донеччині, приблизно за 7 кілометрів від Дачного.

російсько-українська війнаокупаціяДонецька область
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