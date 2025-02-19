DeepState: Росіяни окупували Дачне та Зеленівку і просунулися біля кількох сіл на Донеччині

Російські війська захопили Дачне та Зеленівку в Донецькій області й мали успіх в районах кількох інших населених пунктів.

Джерело: проєкт DeepState

Дослівно: "Сили Оборони відкинули ворога біля Малинівки. Ворог окупував Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному".

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Деталі: За даними аналітиків проєкту, російська армія окупувала Дачне, яке напередодні опинилося в напівоточенні, та Зеленівку, що розташована за кілька кілометрів.

Також DeepState повідомив, що Завдяки діям 12 бригади спеціального призначення "Азов" росіян було відкинуто від траси "Покровськ-Костянтинівка", але офіційної інформації наразі немає.

Передісторія:

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