DeepState: Россияне оккупировали Дачное и Зеленовку и продвинулись возле нескольких сел в Донецкой области

Российские войска захватили Дачное и Зеленовку в Донецкой области и имели успех в районах нескольких других населенных пунктов.

Источник: проект DeepState

Дословно: "Силы Обороны отбросили врага возле Малиновки. Враг оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном".

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Детали: По данным аналитиков проекта, российская армия оккупировала Дачное, которое накануне оказалось в полуокружении, и Зеленовку, расположенную в нескольких километрах.

Также DeepState сообщил, что благодаря действиям 12 бригады специального назначения "Азов" россияне были отброшены от трассы "Покровск-Константиновка", но официальной информации пока нет.

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