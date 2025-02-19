DeepState: Россияне оккупировали Дачное и Зеленовку и продвинулись возле нескольких сел в Донецкой области
Среда, 19 февраля 2025, 12:57
Российские войска захватили Дачное и Зеленовку в Донецкой области и имели успех в районах нескольких других населенных пунктов.
Источник: проект DeepState
Дословно: "Силы Обороны отбросили врага возле Малиновки. Враг оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном".
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Детали: По данным аналитиков проекта, российская армия оккупировала Дачное, которое накануне оказалось в полуокружении, и Зеленовку, расположенную в нескольких километрах.
Также DeepState сообщил, что благодаря действиям 12 бригады специального назначения "Азов" россияне были отброшены от трассы "Покровск-Константиновка", но официальной информации пока нет.
Предыстория:
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- 18 февраля на картах DeepState было понятно, что армия РФ на пути к Константинополю вплотную подошла к селу Дачное в Донецкой области и, вероятно, взяла его в полуокружение.
- В ночь на 11 января аналитики DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Курахово в Донецкой области, примерно в 7 километрах от Дачного.