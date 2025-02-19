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Війна 2025

Стармер заявив Зеленському, що цілком розумно призупинити вибори під час війни

Тетяна ОлійникСереда, 19 лютого 2025, 23:07
Стармер заявив Зеленському, що цілком розумно призупинити вибори під час війни
Кір Стармер. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зателефонував президенту України і заявив, що "абсолютно розумно припиняти вибори під час війни".

Джерело: повідомлення на сайті уряду Великої Британії, Зеленський в Telegram

Деталі: Cтармер наголосив, що важливо, "щоб усі працювали разом".

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Дослівно: "Прем'єр-міністр висловив свою підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України і сказав, що абсолютно розумно припиняти вибори у воєнний час, як Сполучене Королівство робило під час Другої світової війни".

Деталі: Водночас британський прем’єр наголосив на своїй підтримці зусиль США для досягнення довговічного миру в Україні, який утримав би Росію від будь-якої майбутньої агресії.

Крім того, увечері середи Зеленський поговорив із сенатором США Ліндсі Гремом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Глава держави зазначив, що Україна цінує двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США.

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У розмові з Макроном Зеленський поділився деталями своїх нещодавніх переговорів зі світовими лідерами.

Пряма мова Зеленського: "Європі потрібен надійний і тривалий мир, який можна забезпечити й збудувати лише на основі надійних гарантій безпеки. Дуже цінуємо нашу єдину позицію щодо цього. Ми скоординували наші подальші дипломатичні кроки. Франція цінує свободу так само, як і ми".

Що передувало:

  • Офіс прем'єра Великої Британії 17 лютого підтвердив, що Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня, коли відвідає Вашингтон. Підтвердження зустрічі з'явилося на тлі того, що прем'єр-міністр применшує будь-які розбіжності зі США щодо України та європейської безпеки після того, як Дональд Трамп в односторонньому порядку розпочав переговори з Росією і заявив, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну оборону.
  • Також 19 лютого радник Трампа з національної безпеки Майк Волц анонсував візит Макрона до США наступного тижня.

Велика БританіяЗеленськийМакрон
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