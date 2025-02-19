Стармер заявил Зеленскому, что вполне разумно приостановить выборы во время войны
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил президенту Украины и заявил, что "абсолютно разумно приостанавливать выборы во время войны".
Источник: сообщение на сайте правительства Великобритании, Зеленский в Telegram
Детали: Стармер отметил, что важно, "чтобы все работали вместе".
Дословно: "Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что абсолютно разумно прекращать выборы в военное время, как Соединенное Королевство делало во время Второй мировой войны".
Детали: В то же время британский премьер отметил свою поддержку усилий США для достижения долговечного мира в Украине, который удержал бы Россию от любой будущей агрессии.
Кроме того, вечером среды Зеленский поговорил с сенатором США Линдси Грэмом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Глава государства отметил, что Украина ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку Конгресса США.
В разговоре с Макроном Зеленский поделился деталями своих недавних переговоров с мировыми лидерами.
Прямая речь Зеленского: "Европе нужен надежный и длительный мир, который можно обеспечить и построить только на основе надежных гарантий безопасности. Очень ценим нашу единую позицию по этому поводу. Мы скоординировали наши дальнейшие дипломатические шаги. Франция ценит свободу так же, как и мы".
Что предшествовало:
- Офис премьера Великобритании 17 февраля подтвердил, что Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, когда посетит Вашингтон. Подтверждение встречи появилось на фоне того, что премьер-министр преуменьшает любые разногласия с США по Украине и европейской безопасности после того, как Дональд Трамп в одностороннем порядке начал переговоры с Россией и заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную оборону.
- Также 19 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц анонсировал визит Макрона в США на следующей неделе.