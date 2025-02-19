Стармер заявил Зеленскому, что вполне разумно приостановить выборы во время войны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил президенту Украины и заявил, что "абсолютно разумно приостанавливать выборы во время войны".

Источник: сообщение на сайте правительства Великобритании, Зеленский в Telegram

Детали: Стармер отметил, что важно, "чтобы все работали вместе".

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Дословно: "Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что абсолютно разумно прекращать выборы в военное время, как Соединенное Королевство делало во время Второй мировой войны".

Детали: В то же время британский премьер отметил свою поддержку усилий США для достижения долговечного мира в Украине, который удержал бы Россию от любой будущей агрессии.

Кроме того, вечером среды Зеленский поговорил с сенатором США Линдси Грэмом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Глава государства отметил, что Украина ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку Конгресса США.

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В разговоре с Макроном Зеленский поделился деталями своих недавних переговоров с мировыми лидерами.

Прямая речь Зеленского: "Европе нужен надежный и длительный мир, который можно обеспечить и построить только на основе надежных гарантий безопасности. Очень ценим нашу единую позицию по этому поводу. Мы скоординировали наши дальнейшие дипломатические шаги. Франция ценит свободу так же, как и мы".

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