Зеленський заявив, що Путін боїться переговорів з Україною, бо не може визнати програш

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський правитель Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Associated Press

Пряма мова: "Він (Путін – ред.) точно буде боятись прямих перемовин з нами. Я думаю, що для нього в його голові це його програш, його слабкість. Він буде боятися цього, тому він буде робити все, щоб показати – оці старі його наративи – що це війна Заходу і Росії.

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Він не може визнати, що він реально програє Україні. Він не переміг Україну, а значить, він програє. А визнати це він не може, бо ось така на мапі країна Росія і ось така Україна. Тому він каже, що "я хочу говорити з Трампом, я готовий говорити з Америкою", він завжди так робив".

Деталі: Зеленський переконаний, що Путін "буде зривати" переговори.

"Він буде спочатку говорити, що "це війна Росії з Заходом, тому я й розмовляю з Заходом". Коли президент Трамп йому скаже, що Україна повинна, ми всі разом повинні сидіти за столом переговорів, він буде знову говорити про нелегітимність. Він буде придумувати причини для того, щоб уникнути можливості закінчити війну в Україні з Україною за столом перемовин. Питання не в особистостях, питання в його позиції всередині його держави – продемонструвати, що Україна не суб'єкт", – сказав президент.

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На його думку, Путін у своїй голові "воює з Америкою і вважає, що він перемагає Америку".

"Хоча насамперед на полі бою, хоч нам і важко, це не так. І реально Україна не дала йому перемогти себе", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що переговори США і Росії щодо війни в Україні без участі України – це "неправильно".

"Якщо ми з Трампом проговоримо план наших дій, будемо розуміти, як ця війна може закінчитись, після цього, напевно, він може розмовляти, якщо він хоче, з рускімі і це нормально", – додав Зеленський.

Що передувало: У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що виключення Києва з переговорів між США та Росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним". За його словами, за столом переговорів повинні бути США, Україна, Росія та представники ЄС.

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