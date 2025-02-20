Росіяни за добу атакували найчастіше на Покровському та Новопавлівському напрямках – Генштаб

На фронті за минулу добу Генштаб зафіксував 122 боєзіткнення, понад чверть із них припала на Покровський напрямок – 32.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (19 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 2 ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 131 КАБ. Крім цього, здійснив 5757 обстрілів, зокрема 140 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад 3000 дронів-камікадзе."

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 5 разів намагалися прорвати оборону українських захисників у районі Вовчанська та в напрямку Западного.

На Куп’янському напрямку загарбники вчора 4 рази атакували українські позиції. Українські військові відбили штурмові дії противника біля Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили 12 атак. Вони намагалися прорвати оборону біля Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

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На Сіверському напрямку росіяни спробували просунутися в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували українські позиції в районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак поблизу Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 32 штурмові дії росіян у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Новоторецького, Променя, Котлиного, Надіївки, Андріївки та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник за минулу добу 17 разів атакував у напрямку Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

На Оріхівському напрямку російські війська 9 разів намагалися прорвати українську оборону біля Новоандріївки, Малих Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках російська армія не проводила активних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано ознак формування наступальних угруповань противника.

Українські військові продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російська авіація завдала 36 ударів, скинувши 47 керованих авіабомб. Окупанти здійснили 442 обстріли, з них 10 – із РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових атак ворога.