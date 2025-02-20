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Война 2025

Россияне за сутки атаковали чаще всего на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб

Украинская правдаЧетверг, 20 февраля 2025, 08:23
Россияне за сутки атаковали чаще всего на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

На фронте за минувшие сутки Генштаб зафиксировал 122 боестолкновения, более четверти из них пришлись на Покровское направление – 32.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (19 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1 ракетный удар с применением 2 ракет, а также 87 авиаударов, сбросив 131 УАБ. Кроме этого, совершил 5757 обстрелов, в том числе 140 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более 3000 дронов-камикадзе."

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 5 раз пытались прорвать оборону украинских защитников в районе Волчанска и в направлении Западного.

На Купянском направлении захватчики вчера 4 раза атаковали украинские позиции. Украинские военные отбили штурмовые действия противника у Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты совершили 12 атак. Они пытались прорвать оборону у Балки Журавки, Ямполовки, Колодязов, Макеевки и в направлении Григорьевки.

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На Северском направлении россияне попытались продвинуться в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты 4 раза атаковали украинские позиции в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Озаряновки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 32 штурмовых действия россиян в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Новоторецкого, Луча, Котлиного, Надиевки, Андреевки и Улаклы.

На Новопавловском направлении противник за минувшие сутки 17 раз атаковал в направлении Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

На Ореховском направлении российские войска 9 раз пытались прорвать украинскую оборону возле Новоандреевки, Малых Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях российская армия не проводила активных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано признаков формирования наступательных группировок противника.

Украинские военные продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки российская авиация нанесла 36 ударов, сбросив 47 управляемых авиабомб. Оккупанты совершили 442 обстрела, из них 10 – из РСЗО. Украинские защитники отбили 14 штурмовых атак врага.

Генштаброссийско-украинская война
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