Атака БПЛА на Київщину: уламки пошкодили будинки і авто у двох районах 

Внаслідок падіння уламків російських безпілотників на Київщині пошкоджено багатоквартирний та 12 приватних будинків, а також 5 авто.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "У Білоцерківському районі пошкоджено 8 приватних будинків та 4 автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.



У Вишгородському районі пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі".

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Фото ДСНС

Деталі: В ОВА додали, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, поранених немає.

Фото ДСНС

Влада також запевняє, що всім постраждалим власникам житла нададуть необхідну допомогу.

Фото ДСНС

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