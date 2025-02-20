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Війна 2025

Атака БПЛА на Київщину: уламки пошкодили будинки і авто у двох районах 

Ірина БалачукЧетвер, 20 лютого 2025, 11:25
Атака БПЛА на Київщину: уламки пошкодили будинки і авто у двох районах 
Фото ДСНС

Внаслідок падіння уламків російських безпілотників на Київщині пошкоджено багатоквартирний та  12 приватних будинків, а також 5 авто.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "У Білоцерківському районі пошкоджено 8 приватних будинків та 4 автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.

У Вишгородському районі пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі". 

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Фото ДСНС

Деталі: В ОВА додали, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, поранених немає. 

 
Фото ДСНС

Влада також запевняє, що всім постраждалим власникам житла нададуть необхідну допомогу.   

 
Фото ДСНС

Передісторія: 

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Київська областьбезпілотникиППО
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