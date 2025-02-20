Атака БПЛА на Київщину: уламки пошкодили будинки і авто у двох районах
Четвер, 20 лютого 2025, 11:25
Внаслідок падіння уламків російських безпілотників на Київщині пошкоджено багатоквартирний та 12 приватних будинків, а також 5 авто.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "У Білоцерківському районі пошкоджено 8 приватних будинків та 4 автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.
У Вишгородському районі пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі".
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Деталі: В ОВА додали, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, поранених немає.
Влада також запевняє, що всім постраждалим власникам житла нададуть необхідну допомогу.
Передісторія:
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- Вранці 20 лютого Повітряні сили повідомили, що російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами і дронами по Україні: загалом застосували 14 ракет і 161 безпілотник. Зазначалось, що 158 БПЛА не досягли своїх цілей.